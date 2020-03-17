Зеленский посоветовал украинцам развлечения на карантине
Президент Украины Владимир Зеленский поделился с украинцами советом о том, чем занять себя на время карантина из-за пандемии коронавируса нового типа. Свои рекомендации глава государства изложил в ходе видеообращения, опубликованного на странице офиса президента в Facebook.
Зеленский посоветовал во время изоляции прочитать романы «Уцелевший» Чака Паланика и «Музей заброшенных секретов» Оксаны Забужко, а также посмотреть «хороший французский фильм» «1+1».
Ранее Украина ввела карантин из-за пандемии до 3 апреля.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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