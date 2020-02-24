Электричка насмерть сбила мужчину в Москве

Мужчина погиб, после того его задавила электричка в районе станции Бирюлево в Москве, передает РИА «Новости», ссылаясь на управление на транспорте МВД по ЦФО.

В ведомстве сообщили, что он погиб во время того, как перебегал пути перед приближающимся электропоездом.

«В районе станции Бирюлево Павелецкого направления Московской железной дороги смертельно травмирован мужчина 1980-го года рождения», — указано в сообщении.

На месте инцидента работают сотрудники транспортной полиции.