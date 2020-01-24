Полиция Германии: стрельба в Рот-ам-Зе не была терактом

Стрельба в немецком городе Рот-ам-Зе, жертвами которой стали шестеро человек, не является терактом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы полиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Давида Эберта.

Он также подтвердил сообщения СМИ о числе жертв стрелка, а также что в результате инцидента есть раненые, но не уточнил сколько их.

«Указаний на теракт нет», — отметил Эберт.

Он добавил, что подозреваемый был родственником убитых людей.

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