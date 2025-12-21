На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Конотопе Сумской области мобилизовали почти всех водителей

РИА Новости: в Конотопе мобилизовали практически всех водителей
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Практически всех водителей общественного транспорта в Конотопе Сумской области мобилизовали. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.

«Тяжелая ситуация в городе Конотоп Сумской области, где мобилизовали практически всех водителей общественного транспорта», — говорится в сообщении.

Источник привел слова мэра города о том, что «три четверти общественного транспорта не выходят на маршруты».

4 декабря секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что мобилизацию на Украине необходимо усилить, так как текущих темпов призыва недостаточно для покрытия потребностей армии.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Украинские власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, хотя они пытаются всеми способами выехать из страны, часто рискуя жизнью. В социальных сетях публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах.

Ранее на Украине призвали усилить мобилизацию.

