Россиянам объяснили, почему нельзя чистить зубы сразу после употребления алкоголя

Врач-ортодонт и спикер Eurokappa Academy Ирина Буторина в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, что ощущение шероховатости зубов после употребления алкоголя связано с изменениями в структуре эмали под воздействием кислой среды и сниженного слюноотделения.

По словам специалиста, большинство алкогольных напитков отличается низким pH, то есть повышенной кислотностью. Это относится к шампанскому, игристым винам, кислым коктейлям и напиткам с газированной основой. Кислый состав воздействует на поверхностный слой эмали и приводит к его размягчению. В таком состоянии поверхность зуба теряет гладкость, что и создает ощущение шероховатости.

«Углекислота усиливает действие кислоты и ускоряет проникновение в поверхностные микропоры эмали. При употреблении напитков, содержащих красители или природные пигменты, измененная структура эмали позволяет окрашивающим частицам проникать глубже, что влияет как на оттенок зубов, так и на их тактильные свойства», — объяснила она.

Буторина отметила, что алкоголь уменьшает выделение слюны. Слюна отвечает за минерализацию эмали и поддержание стабильной среды в полости рта. При снижении ее количества воздействие кислоты сохраняется дольше, а восстановительные процессы замедляются. В таких условиях на поверхности эмали формируются микропоры и микротрещины, вызывающие шершавость и повышающие риски развития кариеса .

Специалист указала, что сразу после употребления алкоголя не следует чистить зубы. Абразивное воздействие щетки по размягченной эмали усиливает ее истончение. По словам Буториной, оптимально выдерживать паузу не менее 30–40 минут перед чисткой.

Для снижения негативного воздействия врач рекомендует пить воду между порциями алкоголя, использовать соломинку при употреблении кислых коктейлей, выбирать закуски без выраженной кислотности и применять ополаскиватели с нейтральным pH. Людям с чувствительной эмалью полезно обсуждать с врачом методы реминерализации.

«Если ощущение шероховатости у вас появляется часто, стоит обратить внимание на состояние эмали и пройти стоматологическую оценку. Такие ощущения часто указывают на начальные изменения структуры зубов», — резюмировала Буторина.

