Марочко заявил, что ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию у Константиновки

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пытаются стабилизировать ситуацию в Константиновке ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«Сейчас там происходят серьезные, интенсивные боевые действия. Противник пытается всячески стабилизировать ситуацию и перебрасывать дополнительные силы», — говорится в сообщении.

Военный эксперт добавил, что российские войска продолжают выдавливать противника из города.

До этого военный эксперт Виталий Киселев заявил, что освобождение Константиновки может повлиять на ход всей спецоперации на Украине. По его словам, этот населенный пункт является одним из самых сложных участков в зоне СВО, поскольку находится в низине, что позволяет украинским бойцам «антуражно окапывать» центр города.

В свою очередь глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что Константиновка, за которую в настоящее время идут бои, станет ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе.

Ранее Путин назвал главные укрепрайоны Украины в зоне СВО.