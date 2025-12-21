На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Марочко заявил, что ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию у Константиновки

Марочко: Киев пытается стабилизировать ситуацию у Константиновки в ДНР
true
true
true
close
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пытаются стабилизировать ситуацию в Константиновке ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«Сейчас там происходят серьезные, интенсивные боевые действия. Противник пытается всячески стабилизировать ситуацию и перебрасывать дополнительные силы», — говорится в сообщении.

Военный эксперт добавил, что российские войска продолжают выдавливать противника из города.

До этого военный эксперт Виталий Киселев заявил, что освобождение Константиновки может повлиять на ход всей спецоперации на Украине. По его словам, этот населенный пункт является одним из самых сложных участков в зоне СВО, поскольку находится в низине, что позволяет украинским бойцам «антуражно окапывать» центр города.

В свою очередь глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что Константиновка, за которую в настоящее время идут бои, станет ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе.

Ранее Путин назвал главные укрепрайоны Украины в зоне СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами