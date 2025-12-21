В Воронежской области отменена опасность атаки БПЛА

Режим опасности атаки БПЛА отменен в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе», — заявил Гусев.

До этого губернатор Гусев предупредил жителей Черноземья об отмене ракетной опасности.

«Отбой ракетной опасности в регионе», — написал он во социальной сети.

В ночь на 21 декабря беспилотная опасность была объявлена в Пензенской области. Об этом также сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в социальной сети. По его информации, для обеспечения безопасности местных жителей временно ограничена работа мобильного интернета. Кроме того, чиновник напомнил, что в случае экстренных ситуаций можно обратиться в службы по номеру 112.

В случае угрозы атаки дронов, перед тем, как покинуть помещение необходимо отключить газ, электричество и воду. Также следует взять документы, медикаменты, предметы первой необходимости, воду, еду, телефон и направиться в убежище. Подробнее о действиях во время ЧС — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в польском городе случайно объявили воздушную тревогу.