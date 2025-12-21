Ирландия насторожено относится к идее о вступлении в НАТО

Жители Ирландии настороженно воспринимают идею о возможном вступлении страны в североатлантический альянс НАТО. Об этом рассказал «Известиям» посол России в республике Юрий Филатов.

«Речь о вступлении Ирландии в НАТО пока не идет — население страны настороженно относится к такой перспективе», — уточнил Филатов.

Российский дипломат напомнил о случае с обнаружением неопознанных дронов во время визита Владимира Зеленского в Дублин. Филатов заявил, что ирландские власти на этом фоне пытались «вновь поразмахивать своей излюбленной теорией» о якобы существующей российской угрозе.

«Прозвучали заявления о намерении перед лицом этой «угрозы» идти вслед за ЕС по линии милитаризации, наращивания своего оборонного потенциала и развития всестороннего взаимодействия и сотрудничества с партнерами по ЕС, а также с НАТО», — рассказал посол РФ.

Филатов также отметил, что Россия не воспринимает Ирландию в качестве угрозы для своих национальных интересов. В то же время он добавил, что усиление сотрудничества Дублина с агрессивным антироссийским военным блоком НАТО обязательно привлечет внимание Москвы. Дипломат подчеркнул, что подобные шаги Ирландии будут учитываться при военно-политическом планировании в России.

Ранее полиция Ирландии начала проверку из-за БПЛА, замеченных при визите Зеленского.