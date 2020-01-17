Столичные полицейские приняли роды в служебной машине

В Москве сотрудники полиции приняли роды у женщины в служебной машине, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Уточняется, что в районе 26 километра Киевского шоссе к сотрудникам ГИБДД подбежал мужчина и сообщил, что в такси находится его супруга, которая скоро родит, и они не успевают доехать до больницы из-за плотного потока транспорта.

Тогда сотрудники дорожной полиции пересадили женщину и ее супруга в патрульный автомобиль и поехали в роддом. Однако роды у женщины начались по пути в медучреждение, и сотрудники Госавтоинспекции решили принять роды, чтобы не причинить вреда здоровью женщины и ребенка.

Отмечается, что в результате родился мальчик. Его вместе с матерью передали медикам.