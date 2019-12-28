Туркменистан объявил 31 декабря выходным днем

Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает портал «Туркменистан Сегодня».

Отмечается, что выходной день был перенесен с воскресенья, 29 декабря.

Уточняется, что в этот день рабочий график будет установлен в соответствии со вторником.

«Перенести выходной день с 29 декабря 2019 года на 31 декабря 2019 года — вторник», — говорится в указе.

Всем учреждениям предписывается выполение данного документа.

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