Туркменистан объявил 31 декабря выходным днем
close
Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает портал «Туркменистан Сегодня».
Отмечается, что выходной день был перенесен с воскресенья, 29 декабря.
Уточняется, что в этот день рабочий график будет установлен в соответствии со вторником.
«Перенести выходной день с 29 декабря 2019 года на 31 декабря 2019 года — вторник», — говорится в указе.
Всем учреждениям предписывается выполение данного документа.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Шойгу объявил 31 декабря выходным днем в ВС России
— Голикова рассказала, почему 31 декабря не сделали выходным