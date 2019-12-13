Путин рассказал о самом знаменательном событии в 2020 году

Президент России Владимир Путин во время общения с работниками завода двигателей автоконцерна «Камаз» выразил уверенность, что в 2020 году самым знаменательным для него событием станет 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом, на вопрос рабочих, что стало для него самым важным событием в 2019 году, он затруднился ответить.

«Важно еще проанализировать все, что произошло за год уходящий, и после этого можно будет сказать, что же было самым важным событием в жизни страны и в жизни каждого человека», — сказал глава государства.

Путин отметил, что в начале нового дня уже забывается конец предыдущего.

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