Госдума приняла закон о нормах показа нацистской символики

Госдума приняла в третьем чтении закон, который уточняет нормы демонстрации нацистской символики. Об этом сообщает сайт парламента.

Согласно документу, показ данной символики разрешается в сообщениях СМИ, а также в произведениях искусства, литературы и науки.

Ранее в данный закон были внесены поправки, согласно которым в таком виде демонстрировать нацистскую символику, можно только в случае отсутствия ее пропаганды и оправдания преступлений фашизма.

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