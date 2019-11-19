Госдума приняла закон о нормах показа нацистской символики
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Госдума приняла в третьем чтении закон, который уточняет нормы демонстрации нацистской символики. Об этом сообщает сайт парламента.
Согласно документу, показ данной символики разрешается в сообщениях СМИ, а также в произведениях искусства, литературы и науки.
Ранее в данный закон были внесены поправки, согласно которым в таком виде демонстрировать нацистскую символику, можно только в случае отсутствия ее пропаганды и оправдания преступлений фашизма.
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