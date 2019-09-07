Украинских заключенных вывозят из «Лефортово», сообщили СМИ

Из московского СИЗО «Лефортово» 7 сентября вывезут граждан Украины для обмена.

В эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК) было объявлено, что транспорт уже прибыл в Лефортово и, как ожидается, скоро должен отправиться в сторону аэропорта.

По данным РИА «Новости», из «Лефортово» выехали два автобуса, где скорее всего находятся украинские военные, нарушившие госграницу РФ, об освобождении которых вели переговоры Москва и Киев.

Как пишет издание «Страна.ua», транспорт направится в аэропорт Внуково.