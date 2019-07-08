Матерный флешмоб в поддержку «Рустави 2» готовит канал Порошенко

Украинский телеканал «Прямой», который контролирует экс-президент Украины Петр Порошенко, готовит матерный флешмоб в поддержку журналиста Георгия Габунии грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает «Страна.UA».

По данным издания, канал Порошенко намерен провести флешмоб 10 июля.

Как отмечается, «Прямой» хочет поддержать Габуния, который допустил нецензурные высказывания в адрес президента России Владимира Путина в эфире «Рустави 2».

При этом детали флешмоба пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что «Рустави 2» остановил вещание после атаки на Путина в эфире.