Путин рассказал о решении вопроса по украинским морякам

Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что вопрос с украинскими моряками, задержанными в России, нужно решать спокойно, в рабочем порядке, передает РИА «Новости».

Он отметил, что моряки просто исполняли приказ, в России отдают себе в этом отчет. Однако они нарушили законы РФ.

По его словам, вопрос будет решен «в рабочем режиме».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Путину с просьбой освободить украинских моряков.

25 ноября 2018 года три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.