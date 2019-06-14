Россиянам запретят держать дома крокодилов и пингвинов

Российское правительство хочет запретить россиянам держать дома ряд диких животных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий проект постановления.

Как отмечается, власти вдвое увеличили перечень диких животных, которых нельзя будет держать в домах в России. Среди запрещенных животных: пингвины, крокодилы, лисы, волки, быки, антилопы, акулы, тарантулы и многие обезьяны, а также коралловые полипы.

Кроме того, в этот список могут войти питоны длиннее четырех метров, панды, фламинго, соколы и филины.

Увеличить перечень запрещенных для содержания дома животных решили из-за их опасности для владельцев и неблагоприятном влиянии необычной среды обитания на самих животных, уточняет агентство.