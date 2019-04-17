Синоптики рассказали о погоде в мае в центре европейской части России
Погода в мае в центре европейской части страны будет теплой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА «Новости».
По его данным, в мае температура будет близкой к норме, однако вероятна влажность почвы.
Реклама
«Не ожидается дефицит осадков», — добавил Вильфанд.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее москвичам пообещали существенное потепление и дефицит осадков.