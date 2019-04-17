Синоптики рассказали о погоде в мае в центре европейской части России

Погода в мае в центре европейской части страны будет теплой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА «Новости».

По его данным, в мае температура будет близкой к норме, однако вероятна влажность почвы.

Реклама

«Не ожидается дефицит осадков», — добавил Вильфанд.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее москвичам пообещали существенное потепление и дефицит осадков.