Песков пояснил слова Путина о религиозных сектах

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что руководству страны в какой-то момент придется «быть гораздо более либеральными» по отношению к различным религиозным сектам, передает РИА «Новости».

«Здесь нужно разбираться с каждыми конкретными случаями, там тема была упомянута, посмотрят на конкретные случаи. Здесь невозможно как-то концептуально решать этот вопрос. Существуют разные случаи, разные проявления, говорящие за и против, но по крайней мере на эту тему дополнительно посмотрят», — сказал Песков.

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Таким образом Песков ответил на вопрос о том, возможны ли изменения в законодательстве после заявления Путина.

Ранее сообщалось, что мать подростка, устроившего взрыв и стрельбу в керченском колледже, водила его с собой в секту.