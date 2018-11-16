В МФЦ Москвы отреагировали на публикации о паспортных данных в открытом доступе
На сайте ГБУ МФЦ Москвы был опубликован комментарий в связи с публикациями в СМИ о копиях паспортов и других документов, оставшихся в открытом доступе на компьютерах в зоне электронных услуг.
«Компьютеры в зоне электронных услуг не имеют полного доступа к интернету, на них возможно использование только ограниченного числа сайтов: порталов для предоставления государственных услуг, официальных сайтов Правительства Москвы», — говорится в тексте комментария.
В организации также отметили, что некоторые заявители оставляют на компьютерах свои личные данные, которыми могут воспользоваться посторонние, так как сами компьютеры находятся в общем пользовании.
«Мы в очередной раз настоятельно просим жителей внимательнее относиться к своим персональным данным и не оставлять важные документы на компьютерах общего пользования», — заявили в организации.
Также сообщается, что администраторы центров госуслуг Москвы раз в день очищают рабочий стол и корзину компьютеров в соответствии со внутренними правилами.
Ранее СМИ сообщили, что в МФЦ на общедоступных компьютерах содержатся копии паспортов россиян.