В Брюсселе лайнер успешно приземлился на одном двигателе

Лайнер А-319 успешно совершил аварийную посадку в аэропорту Брюсселя на одном работающем двигателе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, при вылете из международного аэропорта Брюсселя в один из двигателей лайнера затянуло птицу, из-за чего он отказал. Чтобы не создавать на борту панику, командир воздушного судна сказал пассажирам, что из-за технической проблемы он вынужден развернуть лайнер на посадку.

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По имеющейся информации, самолет авиакомпании Brussels Airlines выполнял рейс в испанский город Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. На борту самолета находились около 150 человек. При аварийном приземлении никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что во Внуково сел самолет из Турции с неисправной стойкой шасси.