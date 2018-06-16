Роспотребнадзор предупредил о лихорадке в Нигерии

Роспотребнадзор сообщил о вспышке геморрагической лихорадки Ласса в Нигерии. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Всего с 1 января по 3 июня с.г. в 21-м штате страны было зарегистрировано 1982 случаев, подозрительных на лихорадку Ласса, из которых 432 подтверждены лабораторно. С начала вспышки зарегистрировано 118 смертельных исходов заболеваний», — отмечается в сообщении.

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Ссылаясь на Центр по контролю за заболеваниями Нигерии, Роспотребнадзор указывает, что пик лихорадки прошел, однако подчеркивает, что сезон распространения вируса лихорадки Ласса ежегодно продолжается в Нигерии до конца июня.

Ведомство просит россиян учитывать информацию при планирование зарубежных поездок.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о вспышке неизвестной лихорадки в Уганде.