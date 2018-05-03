В Сыктывкаре мужчина повредил памятник рублю

В Сыктывкаре возбудили уголовное дело по факту повреждения арт-объекта «Знак рубля», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД по республике Коми.

Уточняется, что в дежурную часть УМВД России по Сыктывкару поступило сообщение от работника службы безопасности Нацбанка о том, что неизвестные повредили арт-объект «Знак рубля». Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных на близлежащих зданиях.

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«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. К повреждению объекта оказался причастен ранее судимый житель Сыктывкара 1996 года рождения. Злоумышленник дал признательные показания», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье «вандализм».

Арт-объект «Знак рубля» из стекла и металла был установлен на Стефановской площади в Сыктывкаре в 2015 году.