Путин поручил Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц в Кемерове

Президент России Владимир Путин поручил председателю Следственного Комитета Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, передает РИА «Новости».

«Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут», — сказал Путин в ходе совещания по ликвидации последствий трагедии.

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Бастрыкин рассказал главе государства о ходе следствия. Он отметил, что следователи изъяли множество документов.

Ранее Путин назвал причины пожара в ТЦ в Кемерове.