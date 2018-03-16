СК возбудил второе дело после нападения собак в Подмосковье

Следственный комитет возбудил второе дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после нападения собак на мужчину в Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства.

«СК России по Московской области в ходе расследования уголовного дела по факту халатности должностных лиц, повлекшей смерть мужчины в результате укусов собак получены сведения о наличии у администрации Истринского района договора на оказание услуг по отлову бродячих собак с индивидуальным предпринимателем. В результате возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг ,не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека (ч.2 ст.238 УК)», — говорится в сообщении.

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Индивидуальный предприниматель задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Свою вину он не признает, утверждая, что заявок на отлов бродячих собак из администрации не поступало. В свою очередь согласно информации, полученной следователем в администрации - им поступило 34 обращения от жителей п.Курсаково с жалобами на стаю бродячих собак, на основании которых были направлены заявки на отлов собак индивидуальному предпринимателю.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о халатности после того, как стая бродячих собак насмерть загрызла мужчину в Подмосковье.