«Вы никогда не будете актрисой». Как жила и умерла Вера Алентова

Актриса Вера Алентова скончалась в возрасте 83 лет 25 декабря 2025 года. Утром она посетила прощание с коллегой Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского в Москве. Там артистке стало плохо, ее увезли на скорой в больницу — врачи почти час боролись за жизнь звезды отечественного кино, но спасти ее не смогли.

Смерть Алентовой подтвердила в соцсетях ее дочь Юлия Меньшова. «Мамы больше нет. Теперь они — вместе», — написала она под совместной фотографией родителей.

Причиной смерти актрисы, по информации СМИ, могла стать острая сердечная недостаточность. Прощание с Верой Алентовой состоится 29 декабря в Театре имени Пушкина, где она служила 60 лет.

Бедное детство Веры Алентовой

Будущая народная артистка родилась 21 февраля 1942 года в городе Котласе Архангельской области в актерской семье: ее отец Валентин Михайлович и мать Ирина Николаевна служили в театре . Когда Алентовой было три года, мать увезла ее в Кривой Рог — и начались скитания по всему Советскому Союзу. Днепропетровск, Коканд, Фергана, Орск, Барнаул, — мама часто меняла театры. Жить приходилось то в помещении театра, то в гримуборной, а то и вовсе в кассе кино. Денег не было — актриса вспоминала, что черный хлеб с подсолнечным маслом казался лакомством, а о мороженом можно было только мечтать.

close Вера Алентова, 1987 год Владимир Киселев/ТАСС

Школу Вера Алентова закончила в Барнауле. Она собиралась получить профессию врача, как ее дед, подала документы в медицинский институт и сдала почти все экзамены. Но увидела объявление о наборе во вспомогательный состав Барнаульского драматического театра, решила попробоваться — и ее приняли. Как вспоминала актриса, отчим обрадовался, а мама сказала: «Никаких театров!» И впоследствии потребовала, чтобы Алентова ехала в Москву: она не хотела, чтобы дочь повторила ее судьбу актрисы провинциального театра. Год Вера Алентова ждала поступления в вуз — все это время будущая народная артистка работала на местном меланжевом комбинате.

В театральный институт, впрочем, она с первого раза не поступила. Член приемной комиссии, актер Виктор Коршунов, сказал ей: «Вам, дорогая, не стоит даже приближаться к сцене. Вы никогда не будете актрисой».

Но она стала. В том же 1960 году Алентова вместе с матерью вошла в труппу Орского государственного драматического театра имени Пушкина. В 1961-м она вновь приехала в Москву — пробоваться в Школу-студию МХАТ. И прошла.

Вера Алентова в кино и в театре

В 1965 году Веру Алентову приняли в Театр имени Пушкина — там она прослужит всю жизнь. Первой ролью актрисы стала Райна Петкова в спектакле «Шоколадный солдатик» по пьесе Бернарда Шоу. Дальше были постановки «Аленький цветочек», «Зыковы», «Дети солнца». Правда, в первое время ролей было мало. Актриса даже подумывала об уходе из театра. «Но выяснилось, что молодые артисты в других театрах тоже долго сидят без ролей. Их сразу после института как вводят в какую-то сказку, так они только ее и играют. Я подумала, что если приду в другой театр, то окажусь в том же положении. Решила еще ненадолго остаться в Театре Пушкина и правильно сделала, потому что потом роли посыпались как из рога изобилия», — вспоминала Алентова в одном из интервью.

close Вера Алентова в спектакле по пьесе А.Островского «Невольницы» на сцене театра имени А.С.Пушкина, 1972 год Михаил Строков/ТАСС

На сцену она выходила до конца жизни. Последними ее ролями были Генриетта Карловна в спектакле «Семейка Краузе», Джудт Блисс в постановке «Апельсины & лимоны», госпожа Аргант в «Ложных признаниях» и Хелена Рубинштейн в «Мадам Рубинштейн».

Несмотря на успешную карьеру на сцене, Вера Алентова не раз признавалась, что не любит театр из-за интриг . После одной неприятной истории она даже хотела покинуть труппу. «Не буду вдаваться в подробности. Я плохо разбираюсь в интригах. Доверчивость — это же встроенная функция. Мне сказали, и я поверила. Оказалось, обман. Это очень горько, но, увы, опыт ничему не учит», — говорила актриса.

В кино Вера Алентова сыграла больше 30 ролей, четыре из них — в фильмах своего мужа Владимира Меньшова . Актриса дебютировала на экране в роли учительницы Лидии Федоровны в фильме «Дни летные» 1965 года. Потом сыграла медсестру в советско-венгерской картине «Звезды и солдаты», снялась в многосерийном фильме «Такая короткая долгая жизнь» о судьбе трех семей из одного дома. А в 1979 году вышла лента Меньшова «Москва слезам не верит», в котором Алентова исполнила главную роль — Катерины Тихомировой, слесаря-наладчицы, которая, вопреки всем трудностям, одна воспитала дочь, стала директором химкомбината и в 40 лет нашла свою любовь в лице Гоши, сыгранного Алексеем Баталовым.

close Ирина Муравьева и Вера Алентова в сцене из фильма «Москва слезам не верит», 1979 год РИА Новости

Кстати, снимать жену Меньшов не собирался — однако Ирина Купченко, Маргарита Терехова и Анастасия Вертинская, которым предлагали играть Катерину, от роли отказались. Да и самой Вере Алентовой сценарий поначалу не понравился. Более того: после выхода проект раскритиковали как «упаднический», его сочли дешевой мелодрамой. А в 1981 году эта мелодрама добилась премии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Получил статуэтку атташе по культуре посольства СССР в США Анатолий Дюжев.

После Вера Алентова снялась вместе с мужем в картине «Время для размышлений», исполнила главную роль амбициозной женщины за 40 в фильме «Время желаний», сыграла завуча в ленте «Завтра была война».

close Вера Алентова на съемках художественного фильма «Время желаний», 1983 год Николай Малышев/ТАСС

Она была востребована в кино и в кризисные 90-е, и в начале 2000-х — в 1994-м, к примеру, Вера Алентова появилась в роли Люси в фильме «Жених из Майами». А в 1995-м на экраны вышла эксцентрическая комедия «Ширли-Мырли» Владимира Меньшова, в которой Алентова сыграла несколько ролей. Еще одна картина режиссера с участием его жены — скандальная «Зависть богов» 2000-го. В ней Вера Алентова сыграла скромного редактора программы «Время» Соню, у которой в разгар Холодной войны начинается страстный роман с переводчиком-французом Андрэ (его на экране воплотил Анатолий Лобоцкий). Актриса, которой было тогда 58 лет, появилась на экране в откровенных любовных сценах, шокировав зрителя. И лишь в 2022 году, когда вышла ее автобиографическая книга «Все не случайно», публика узнала: в эротических эпизодах ее заменяла дублерша. Актриса смогла рассказать об этом, когда ее муж ушел из жизни, — сам он не хотел, чтобы люди узнали о дублерше.

Больше Алентова у Меньшова не снималась, зато сыграла в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» Зинаиду Семеновну Большову — мать Веры Большовой, роль которой исполнила дочь актрисы Юлия Меньшова.

Личная жизнь Веры Алентовой

Своего мужа Владимира Меньшова актриса встретила во время поступления в Школу-студию МХАТ в 1961 году . В книге она рассказывала, что перед прослушиваниями у нее совпали отрывки с абитуриенткой по имени Жанна, и та сначала согласилась прочесть другое произведение, а потом начала выступать с тем, что подготовила Алентова. «Когда измученная и голодная я вышла из дверей студии и направилась в пельменную неподалеку, ко мне подскочил взъерошенный молодой человек и спросил, не знаю ли я, где Жанна, она ведь вроде читала со мной в одной пятерке. Я холодно ответила, что не имею ни малейшего понятия, о ком идет речь, и пошла дальше. Юноша этот, по понятной причине мне совсем не понравившийся, увязался за мной, а потом даже присоседился в пельменной и, пока мы ели, задавал еще какие-то дурацкие вопросы. Я из вежливости что-то отвечала, глядя сквозь него», — писала Вера Алентова. Это была ее первая встреча с будущим мужем.

close Кинорежиссер Владимир Меньшов с женой, актрисой театра и кино Верой Алентовой и дочерью, телеведущей, актрисой театра и кино Юлией Меньшовой, 2004 год Владимир Вяткин/РИА Новости

Позже Меньшов признавался, что они стали мужем и женой лишь потому, что учились вместе. «По манере поведения, по типажу я не ее человек, — говорил режиссер. — И если бы мы не учились на одном курсе, мы не были бы вместе. Это редчайший шанс узнать друг друга. У Веры появилась возможность присмотреться ко мне».

Поначалу семейная жизнь была трудной, актеры ютились в общежитиях, причем мужском и женском. Позже артистка удивлялась, как в таких условиях «появилась Юлька» — дочь пары Юлия Меньшова . Бытовые тяготы привели к тому, что Алентова и Меньшов решили разойтись. Четыре года они не жили вместе, но потом уже никогда не расставались.

close Владимир Меньшов, Вера Алентова и Юлия Меньшова с дочерью Таисией на премьере фильма «Экипаж» в Москве, 2016 год Григорий Сысоев/РИА Новости

«В основе нашей с Володей семьи всегда была любовь. Она если есть, то и семья есть. А вот если при ее создании существуют другие предпосылки — знаю, что многие молодые девочки сегодня все чаще смотрят на карман будущего жениха, — тут вряд ли что-то крепкое получится. Мы-то были молодыми и нищими студентами, когда поженились. Так что только любовь может сохранить брак», — говорила говорила Вера Алентова.

Своего мужа Вера Алентова пережила на четыре с половиной года, он ушел из жизни в 2021-м.