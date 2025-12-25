Между поликризисом и устойчивостью: поиск новой формулы

Формируя повестку устойчивого развития следующего года, мы проанализировали 20 мегатрендов за 2024–2025 годы, которые будут определять повестку в следующем году. Анализ показал, что мир столкнулся не с набором отдельных вызовов, а с системным «поликризисом», где проблемы не просто сосуществуют, а умножают эффект друг друга. Эта взаимосвязь создает эффект «ловушки», когда решения, направленные на смягчение одного кризиса, неожиданно обостряют другой.

Мир сегодня — сложная экосистема, где нельзя тронуть один элемент, не задев остальные. Успешная стратегия устойчивого развития — для государства, компании или человека — должна быть холистической и адаптивной. Именно такой, новый тип мышления будет критически важен для управления повесткой в 2026 году.

В этих условиях роль крупнейших технологических и финансовых экосистем, таких как Сбер, трансформируется. Мы эволюционируем от финансового посредника к системному интегратору решений для устойчивого развития, чья задача — не только финансировать, но и помогать клиентам, бизнесу и государству находить точки роста в условиях новой реальности.

Рассмотрим три примера «поликризиса», которые станут ключевыми точками напряжения и поиска решений в 2026 году.

Как один кризис подпитывает другой?

Формирование многополярного мира, где экономическая и политическая мощь распределена между несколькими центрами силы, блокирует глобальные климатические договоренности. Например, выход США из климатических договоренностей, расширение объединения БРИКС, на которое уже приходится более четверти мировой экономики, формирующего собственную повестку устойчивого развития, — все это тормозит реализацию Парижского соглашения по климату.

В тоже время изменение климата, по оценке Всемирного экономического форума (ВЭФ), уже является причиной 5 из 10 главных глобальных угроз. Его последствия явно заметны: 1,8 млрд человек в мире живут в условиях абсолютного водного дефицита, а к 2030 году дефицит пресной воды может достичь 40%. Экстремальные погодные явления влияют на продовольственную безопасность: по данным Всемирной организации здравоохранения, около 733 млн человек в 2023 году страдали от хронического голода.

При этом борьба с последствиями для многих стран становится практически невозможной, поскольку почти 60% государств с низким доходом находятся на грани долгового кризиса при общем долге, превышающем $300 трлн. Это классический замкнутый круг поликризиса: страны, наиболее уязвимые к климату, не имеют ресурсов для адаптации, что еще больше усугубляет социальную нестабильность.

Понимая актуальность климатических рисков, мы уже встроили их оценку в свою кредитную политику. Помимо этого предлагаем различные форматы ответственного финансирования и некредитных ESG-продуктов, включая страхование от ESG-рисков.

Прорывы в области искусственного интеллекта сулят мировой экономике дополнительно $2,6–4,4 трлн к 2040 году. Однако этот рост имеет скрытую цену. Энергоемкие вычисления для обучения и работы крупных моделей ИИ ведут к резкому росту энергопотребления дата-центров, создавая парадокс: технология, призванная оптимизировать мир, сама становится новым источником выбросов, угрожая целям декарбонизации. Это происходит в момент, когда мировая энергетика также находится на историческом переломе: глобальный спрос на ископаемое топливо, по прогнозу Международного энергетического агентства, достигнет пика до 2030 года.

Одновременно цифровая трансформация, призванная компенсировать демографический спад и старение населения в развитых странах и России, создает новые социальные риски. Так, к 2030 году каждый шестой житель планеты будет старше 60 лет. При этом ВЭФ прогнозирует, что в ближайшие 5 лет 23% рабочих мест претерпят структурные изменения, с чистой потерей примерно 14 млн мест (2% занятости) из-за внедрения новых технологий. Таким образом, давление на пенсионные системы от старения населения накладывается на риски технологической безработицы, создавая двойной вызов для социальной устойчивости.

Для Сбера цифровая трансформация — это не только рост производительности, но и инструмент социальной адаптации. Мы развиваем цифровые сервисы с простым интерфейсом для старшего поколения и внедряем решения на основе ИИ, направленные на сохранение здоровья и повышение качества жизни.

Стремление стран к технологической автономии ведет к фрагментации глобального цифрового пространства. В 2025 году 144 страны (82% населения мира) имели собственные законы о защите данных, что создает «цифровые занавесы» и снижает глобальную взаимосвязность.

Этот раскол затрудняет борьбу с трансграничными киберугрозами, которые признаны ВЭФ одним из наиболее серьезных долгосрочных рисков наравне с социальными волнениями и инфляционными шоками. Мир балансирует между вынужденной фрагментацией и необходимостью координации для решения общих проблем.

В результате комбинация кризисов привела к «поликризису», в котором, с одной стороны, традиционные механизмы международного сотрудничества буксуют, с другой — взаимозависимость глобальных проблем — климат, миграция, пандемии — диктует необходимость координации совместных действий.

Развивая собственные облачные решения, платформу идентификации (Сбер ID) и технологии на блокчейне, мы создаем защищенную технологическую базу. Это не изоляция, а построение надежной отечественной альтернативы, которая обеспечивает устойчивость и безопасность в условиях глобальной нестабильности.

Анализ трендов показывает, что эпоха изолированных кризисов закончилась. Климатические, технологические, демографические и геополитические вызовы тесно переплетены. Эффективное решение задач устойчивого развития в предстоящем году требует не точечных мер, а системной стратегии, где каждое действие оценивается с учетом его влияния на всю экосистему. А ключевой управленческой компетенцией нового времени станет способность видеть и просчитывать эти взаимосвязи. Именно это станет основой как для формирования повестки будущего года, так и для построения устойчивых бизнес-моделей.