Адвокат объяснил порядок отъезда Долиной из спорной квартиры

RT: если Долина не съедет из квартиры, то пристав установит срок для отъезда

Если народная артистка России Лариса Долина не съедет из спорной квартиры, то придет судебный пристав и установит срок для отъезда. Об этом RT рассказал адвокат Михаил Салкин.

«Если не съедет — придет пристав и установит срок для отъезда. Достаточно короткий. Если и тут откажется — пристав принудительно выдворит Долину и других из квартиры, а ее вещи перевезут на склад временного хранения», — сказал он.

25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел заявление Полины Лурье о выселении певицы Ларисы Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры в столичном районе Хамовники. В итоге судья принял решение, что певица и ее родственники должны быть выселены.

Долина более года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье, которая воспитывает двух маленьких детей, осталась без жилья и денежных средств, а певица утверждала, что ее обманули мошенники. На этом основании она судилась с покупательницей своего жилья. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

