Итальянский социолог заявил, что Зеленский хочет обмануть Трампа

Орсини: Зеленский хочет обмануть Трампа, прикрываясь выборами ради перемирия
Yuri Gripas/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские политики используют тему выборов в республике для обмана американского лидера Дональда Трампа. Об этом в интервью IL Fatto Quotidiano заявил профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини.

По его мнению, утверждения о планах провести выборы президента Украины являются блефом, чтобы получить перемирие.

Социолог считает, что Киев не заинтересован в мирном разрешении конфликта, а также хочет затянуть мирный процесс, для чего необходимо временное прекращение огня.

9 декабря Трамп заявил в интервью газете Politico, что Владимиру Зеленскому пора изучить и согласиться с положениями его мирного плана, так как его страна «проигрывает». Кроме того, он рекомендовал восстановить на Украине демократию и провести выборы. Говоря о России, президент США заявил, что у нее более сильная переговорная позиция, а также посетовал, что в 2014 году Барак Обама «отдал» Москве Крым. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В этот же день Зеленский заявил о готовности провести выборы в течение 60–90 дней, но при условии, если США и европейские страны помогут ему обеспечить безопасность.

Ранее Зеленский заявил, что не намерен держаться за свой пост.

