«Добровольно должна покинуть сегодня»: как Мосгорсуд выселял Долину

Мосгорсуд выселил народную артистку России Ларису Долину из ее элитной квартиры в Москве. Полтора года назад квартиру купила москвичка Полина Лурье, но все это время певица отказывалась съехать, ссылаясь на то, что ее обманули мошенники. Первые суды были на стороне Долиной, но после громкой огласки дело приняло другой поворот. Как Мосгорсуд оставил певицу без квартиры под Новый год и когда ее могут выселить силой — в материале «Газеты.Ru».

«Уберите камеры, освободите место для прохода судьи в зал! Почему я должна повторять это столько раз?!» — коридор Мосгорсуда настолько плотно заполнен журналистами, что сотруднице пресс-службы приходится криками расчищать дорогу судье. Последний сегодня под прицелами камер рассмотрит вопрос о выселении певицы Ларисы Долиной из ее московской квартиры.

Съезжать Долина не торопится — ранее она просила новую владелицу Полину Лурье разрешить ей пожить в квартире еще. Сначала до марта, потом, когда девушка отказала, хотя бы до 10 января. Об этом стало известно со слов адвоката покупательницы Светланы Свириденко (сама Лурье принципиально не общается с журналистами).

«Моя доверительница купила квартиру еще полтора года назад для того, чтобы жить в ней с детьми», — так Свириденко объясняла, почему Лурье не разрешила Долиной «пожить еще несколько месяцев».

Так же категорично Лурье отвергла и деньги Долиной. В начале декабря, на фоне громкой огласки, певица обещала постепенно вернуть девушке сумму, которую та заплатила за злополучное жилье (112 млн руб.). Но поздно — изначально Лурье сама предлагала этот вариант, тогда артистка не согласилась, а теперь Лурье уже самой невыгодно брать эти деньги.

«Она [Долина] предложила возврат денег в рассрочку на несколько лет и без учета инфляции», — указывала Свириденко.

Для Лурье идти навстречу Долиной причин, кажется, нет — защита девушки подчеркивала, что певица даже не извинилась, а после продажи квартиры, которую теперь отрицает, вообще с ней не разговаривала. Хотя до заключения договора купли-продажи певица лично познакомилась с Лурье и долго дружелюбно с ней общалась, как позже вспоминала покупательница. В итоге Лурье вынуждена полтора года решать вопрос через суд, пытаясь въехать в законно купленную квартиру.

«Пришли! Адвокат Лурье пришла!» — оживляются репортеры.

В зал Мосгорсуда начинают запускать участников и слушателей. Ни Долиной, ни Лурье нет, только их адвокаты, хотя на предыдущее заседание, в Верховный суд Лурье пришла лично (пряча лицо от репортеров).

Адвокаты спокойно заходят, следом в дверях моментально начинается давка — журналистов явно больше, чем может вместить зал.

«Да, такого [бардака] я давно не видел», — сдавленно жалуется какой-то корреспондент.

«Я задыхаюсь! Нам должны за вредность доплачивать», — вздыхает другая девушка.

Кроме репортеров, посмотреть на выселение Долиной хотят и обычные люди. Например, седовласый дедушка, который терпеливо стоит в толпе и не пропускает телевизионных операторов вперед себя.

«Я обыкновенный гражданин, я пришел в гласный суд, почему я должен вас пропускать», — заявляет пенсионер.

«Здесь люди работают, а вы посмотреть праздно пришли! Сейчас приставов позову, и вас выгонят», — злится полненький журналист.

Адвокат Лурье со своего места посматривает на хаос вокруг с легкой улыбкой. Адвокат Долиной Мария Пухова напротив (в маленьком зале их столы стоят почти вплотную) несколько нервно перекладывает бумаги. Начав выступать, юрист певицы обвиняет сторону Лурье в том, что ее представители неверно передают информацию прессе.

«Уже несколько раз мы озвучиваем какие-то предложения той стороне, адвокату, не получаем никакого ответа, а на следующий день у нас вся новостная лента пестрит сообщениями, что...», — начинает Пухова.

«Это не относится к предмету спора», — спокойно прерывает ее речь судья.

«Буквально минуту! Вот буквально вчера направили мировое соглашение, предложили согласовать дату добровольного выезда [Долиной из квартиры], 10 января 2026 года. Никакого ответа!», — возмущается Пухова.

«Я могу объяснить, почему. Это кабальное мировое», — парирует Свириденко.

«Правосудие в России есть»: чем закончилось дело Долиной Лариса Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн рублей... 16 декабря 22:26

Ранее защита девушки передавала прессе, что Долина поставила следующие условия: если ей разрешат остаться в квартире подольше, певица не будет пытаться взыскать с Лурье компенсацию за коммунальные услуги. Так как после продажи Долина отказалась съезжать и до сих пор живет в квартире, за «коммуналку» тоже платила она. А теперь, по всей видимости, хочет вернуть эти деньги, раз суд признал Лурье законным владельцем.

«Я не понимаю, какое моральное право у человека взыскивать за коммунальные услуги с Полины, когда Полина все это время не имела доступа в квартиру и не пользовалась ей», — удивляется Свириденко в разговоре с журналистами после заседания в Мосгорсуде.

На заседании ей выступить не дают — судья удовлетворяется коротким ответом, что Лурье не согласна на «мировую». Защита Долиной тем временем вновь отвлекается от сути дела и переходит к критике журналистов.

«Уважаемые журналисты, большая просьба перестать придумывать то, чего нет. У нас судебный процесс, а не сериал!», — расходится Пухова.

«Уважаемый представитель, сейчас будем вынуждены сделать вам замечание», — укоризненно вмешивается судья.

Журналисты за спинами защитников насмешливо переглядываются. Позже кто-то в коридоре иронично замечает, что адвокат Долиной сама «меняет показания» и сообщает прессе разную информацию, а потом жалуется.

Что касается сути дела, в Мосгорсуде выясняется, что Долина по-прежнему хочет остаться в квартире до 10 января.

«Лариса Александровна и другие ответчики готовы, планируют выселиться из квартиры до конца январских праздников, до 10 января. И это, на самом деле, даже скорее, чем у нас предусматривает закон», — заявляет Пухова.

Она уточняет, что закон дает пять рабочих дней на «добровольное исполнение», а до начала праздников осталось всего три.

«Поэтому намерены выселиться до конца январских. Раньше это сделать ну просто объективно невозможно, требуется вещи собрать», — резюмирует юрист.

Свириденко со своей стороны отмечает, что у Долиной «не должно возникнуть сложностей с выселением», потому что она «имеет в собственности другие помещения, комфортные для проживания».

Суд удаляется в совещательную комнату. Много времени это не занимает. Вернувшись, судья зачитывает решение — удовлетворить требования Лурье, передать ей права на квартиру.

«Выселить Долину Ларису Александровну... из жилого помещения <...>. Решение будет изготовлено 30 декабря — в этот же день дело возвратят в районный суд, обжаловать акт можно в кассационном порядке в течение трех месяцев», — постановляет судья и заканчивает заседание.

Выйдя из суда под падающий декабрьский снег, адвокат первым делом благодарит всех, кто поддерживал Лурье. Что касается выселения певицы — как «очень порядочный человек», Лурье готова дать Долиной время собраться. Привлекать приставов и насильно выдворять за порог российскую знаменитость покупательница не хочет, но готова при необходимости.

«Добровольно она [Долина] должна покинуть сегодня... Если освобождения [квартиры] не будет в разумный срок, о котором сегодня сказала представитель Ларисы Александровны, мы получим исполнительный лист и передадим для исполнения в службу приставов [для выселения]... Мы очень надеемся, что до этого не дойдет. Мы не хотим этого», — говорит юрист.

«То есть, вы готовы ждать до 10 января?» — уточняют журналисты.

«Это решение Полины, пока я его не знаю», — резюмирует она.

Свириденко также добавляет, что по договору купли-продажи Долина должна оставить все вещи, всю мебель в квартире. За исключением концертного стула и рояля, которые певица отдельно просила вывезти.

«А на что тогда ссылается Лариса, если она не хотела съезжать до 10 января, но ей только рояль и стул нужно вывезти?» — удивляются репортеры. «Ни на что», — коротко отвечает адвокат.

Как уточняет Свириденко, сейчас Лурье хочет связаться с Долиной, чтобы хотя бы попасть в квартиру и осмотреть ее.

«А ключи от квартиры вам должны сегодня передать?» — спрашивают из толпы.

«Ну, юридически да. По-человечески да, потому что очень много времени прошло, и, как минимум, с решения Верховного суда уже, я думаю, было понятно... Полина настрадалась за прошедшие полтора года... Надеемся, что все тихо закончится, по-человечески. Не хотелось бы привлекать приставов. Хотелось бы закрыть уже эту историю по-человечески, и все бы радостно ушли в Новый год», — резюмирует адвокат.