«Добровольно должна покинуть сегодня»: как Мосгорсуд выселял Долину

«Уберите камеры, освободите место для прохода судьи в зал! Почему я должна повторять это столько раз?!» — коридор Мосгорсуда настолько плотно заполнен журналистами, что сотруднице пресс-службы приходится криками расчищать дорогу судье. Последний сегодня под прицелами камер рассмотрит вопрос о выселении певицы Ларисы Долиной из ее московской квартиры.
Съезжать Долина не торопится — ранее она просила новую владелицу Полину Лурье разрешить ей пожить в квартире еще. Сначала до марта, потом, когда девушка отказала, хотя бы до 10 января. Об этом стало известно со слов адвоката покупательницы Светланы Свириденко (сама Лурье принципиально не общается с журналистами).
«Моя доверительница купила квартиру еще полтора года назад для того, чтобы жить в ней с детьми», — так Свириденко объясняла, почему Лурье не разрешила Долиной «пожить еще несколько месяцев».
Так же категорично Лурье отвергла и деньги Долиной. В начале декабря, на фоне громкой огласки, певица обещала постепенно вернуть девушке сумму, которую та заплатила за злополучное жилье (112 млн руб.). Но поздно — изначально Лурье сама предлагала этот вариант, тогда артистка не согласилась, а теперь Лурье уже самой невыгодно брать эти деньги.
«Она [Долина] предложила возврат денег в рассрочку на несколько лет и без учета инфляции», — указывала Свириденко.
Для Лурье идти навстречу Долиной причин, кажется, нет — защита девушки подчеркивала, что певица даже не извинилась, а после продажи квартиры, которую теперь отрицает, вообще с ней не разговаривала. Хотя до заключения договора купли-продажи певица лично познакомилась с Лурье и долго дружелюбно с ней общалась, как позже вспоминала покупательница. В итоге Лурье вынуждена полтора года решать вопрос через суд, пытаясь въехать в законно купленную квартиру.
«Пришли! Адвокат Лурье пришла!» — оживляются репортеры.
В зал Мосгорсуда начинают запускать участников и слушателей. Ни Долиной, ни Лурье нет, только их адвокаты, хотя на предыдущее заседание, в Верховный суд Лурье пришла лично (пряча лицо от репортеров).
Адвокаты спокойно заходят, следом в дверях моментально начинается давка — журналистов явно больше, чем может вместить зал.
«Да, такого [бардака] я давно не видел», — сдавленно жалуется какой-то корреспондент.
«Я задыхаюсь! Нам должны за вредность доплачивать», — вздыхает другая девушка.
Кроме репортеров, посмотреть на выселение Долиной хотят и обычные люди. Например, седовласый дедушка, который терпеливо стоит в толпе и не пропускает телевизионных операторов вперед себя.
«Я обыкновенный гражданин, я пришел в гласный суд, почему я должен вас пропускать», — заявляет пенсионер.
«Здесь люди работают, а вы посмотреть праздно пришли! Сейчас приставов позову, и вас выгонят», — злится полненький журналист.
Адвокат Лурье со своего места посматривает на хаос вокруг с легкой улыбкой. Адвокат Долиной Мария Пухова напротив (в маленьком зале их столы стоят почти вплотную) несколько нервно перекладывает бумаги. Начав выступать, юрист певицы обвиняет сторону Лурье в том, что ее представители неверно передают информацию прессе.
«Уже несколько раз мы озвучиваем какие-то предложения той стороне, адвокату, не получаем никакого ответа, а на следующий день у нас вся новостная лента пестрит сообщениями, что...», — начинает Пухова.
«Это не относится к предмету спора», — спокойно прерывает ее речь судья.
«Буквально минуту! Вот буквально вчера направили мировое соглашение, предложили согласовать дату добровольного выезда [Долиной из квартиры], 10 января 2026 года. Никакого ответа!», — возмущается Пухова.
«Я могу объяснить, почему. Это кабальное мировое», — парирует Свириденко.
Ранее защита девушки передавала прессе, что Долина поставила следующие условия: если ей разрешат остаться в квартире подольше, певица не будет пытаться взыскать с Лурье компенсацию за коммунальные услуги. Так как после продажи Долина отказалась съезжать и до сих пор живет в квартире, за «коммуналку» тоже платила она. А теперь, по всей видимости, хочет вернуть эти деньги, раз суд признал Лурье законным владельцем.
«Я не понимаю, какое моральное право у человека взыскивать за коммунальные услуги с Полины, когда Полина все это время не имела доступа в квартиру и не пользовалась ей», — удивляется Свириденко в разговоре с журналистами после заседания в Мосгорсуде.
На заседании ей выступить не дают — судья удовлетворяется коротким ответом, что Лурье не согласна на «мировую». Защита Долиной тем временем вновь отвлекается от сути дела и переходит к критике журналистов.
«Уважаемые журналисты, большая просьба перестать придумывать то, чего нет. У нас судебный процесс, а не сериал!», — расходится Пухова.
«Уважаемый представитель, сейчас будем вынуждены сделать вам замечание», — укоризненно вмешивается судья.
Журналисты за спинами защитников насмешливо переглядываются. Позже кто-то в коридоре иронично замечает, что адвокат Долиной сама «меняет показания» и сообщает прессе разную информацию, а потом жалуется.
Что касается сути дела, в Мосгорсуде выясняется, что Долина по-прежнему хочет остаться в квартире до 10 января.
«Лариса Александровна и другие ответчики готовы, планируют выселиться из квартиры до конца январских праздников, до 10 января. И это, на самом деле, даже скорее, чем у нас предусматривает закон», — заявляет Пухова.
Она уточняет, что закон дает пять рабочих дней на «добровольное исполнение», а до начала праздников осталось всего три.
«Поэтому намерены выселиться до конца январских. Раньше это сделать ну просто объективно невозможно, требуется вещи собрать», — резюмирует юрист.
Свириденко со своей стороны отмечает, что у Долиной «не должно возникнуть сложностей с выселением», потому что она «имеет в собственности другие помещения, комфортные для проживания».
Суд удаляется в совещательную комнату. Много времени это не занимает. Вернувшись, судья зачитывает решение — удовлетворить требования Лурье, передать ей права на квартиру.
«Выселить Долину Ларису Александровну... из жилого помещения <...>. Решение будет изготовлено 30 декабря — в этот же день дело возвратят в районный суд, обжаловать акт можно в кассационном порядке в течение трех месяцев», — постановляет судья и заканчивает заседание.
Выйдя из суда под падающий декабрьский снег, адвокат первым делом благодарит всех, кто поддерживал Лурье. Что касается выселения певицы — как «очень порядочный человек», Лурье готова дать Долиной время собраться. Привлекать приставов и насильно выдворять за порог российскую знаменитость покупательница не хочет, но готова при необходимости.
«Добровольно она [Долина] должна покинуть сегодня... Если освобождения [квартиры] не будет в разумный срок, о котором сегодня сказала представитель Ларисы Александровны, мы получим исполнительный лист и передадим для исполнения в службу приставов [для выселения]... Мы очень надеемся, что до этого не дойдет. Мы не хотим этого», — говорит юрист.
«То есть, вы готовы ждать до 10 января?» — уточняют журналисты.
«Это решение Полины, пока я его не знаю», — резюмирует она.
Свириденко также добавляет, что по договору купли-продажи Долина должна оставить все вещи, всю мебель в квартире. За исключением концертного стула и рояля, которые певица отдельно просила вывезти.
«А на что тогда ссылается Лариса, если она не хотела съезжать до 10 января, но ей только рояль и стул нужно вывезти?» — удивляются репортеры. «Ни на что», — коротко отвечает адвокат.
Как уточняет Свириденко, сейчас Лурье хочет связаться с Долиной, чтобы хотя бы попасть в квартиру и осмотреть ее.
«А ключи от квартиры вам должны сегодня передать?» — спрашивают из толпы.
«Ну, юридически да. По-человечески да, потому что очень много времени прошло, и, как минимум, с решения Верховного суда уже, я думаю, было понятно... Полина настрадалась за прошедшие полтора года... Надеемся, что все тихо закончится, по-человечески. Не хотелось бы привлекать приставов. Хотелось бы закрыть уже эту историю по-человечески, и все бы радостно ушли в Новый год», — резюмирует адвокат.