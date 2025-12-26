На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ рассказали, кто возглавил рейтинг преступников в США среди мигрантов

РИА Новости: украинцы возглавили рейтинг преступников в США
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Украинские мигранты, обвиняемые в преступлениях в США, возглавили рейтинг «худшие из худших» среди преступников из постсоветских стран. Об этом утверждает РИА Новости со ссылкой на данные американского министерства внутренней безопасности.

В публикации отмечается, что в списке приведена информация об арестованных мигрантах, которых власти США обвиняют в разных преступлениях.

По данным ведомства, в перечень включены 27 украинцев, которых обвиняют в продаже наркотиков, преступлениях сексуального характера, грабежах, мошенничестве, торговле людьми.

14 ноября газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа готовится депортировать «множество» украинцев на родину. По информации издания, уже известно о планах Соединенных Штатов выслать 80 граждан Украины «в связи с нарушениями законов», при этом в 2024 году были депортированы 54 украинца.

Прямого авиасообщения между США и Украиной нет. Предполагается, что некоторые из 80 человек будут вывезены военными рейсами на Украину и в Польшу.

Ранее политолог прокомментировала высылку 50 граждан Украины из США.

