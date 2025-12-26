В нежилом здании в Химках ликвидировано открытое горение

МЧС: открытое горение ликвидировано в нежилом здании в Химках

Пожарные ликвидировали открытое горение в нежилом здании в подмосковных Химках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

Возгорание произошло в деревне Брехово на улице Березовая аллея, дом 12.

«26.12.2025 в 00:47 — локализация пожара на площади 900 кв. м. 26.12.2025 в 01:57 — ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению пожара привлекли 57 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России — 27 человек и 9 единиц техники.

До этого стало известно, что пожар на производстве в городе Щекино Тульской области полностью ликвидирован.

В МЧС России добавили, что в ликвидации возгорания задействовали 50 человек и 13 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Причина произошедшего устанавливается.

Ранее в Кузбассе произошел пожар повышенного класса.