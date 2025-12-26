Названы растительные вещества, повышающие эффективность химиотерапии

В Институте цитологии РАН показали, что комплекс из соединений, содержащихся в растительных продуктах, (куркумин, кверцетин и ресвератрол — содержатся, например, в куркуме, яблоках и винограде) повышает эффективность терапии нейробластомы — опухоли нервной системы, в основном встречающейся у детей. Это может способствовать снижению дозировки токсичных препаратов при сохранении эффективности лечения, об этом «Газете.Ru» рассказали в ИНЦ РАН.

Нейробластома — это опухоль, которая возникает из незрелых нервных клеток, обычно локализующаяся в надпочечниках или в других нервных узлах симпатической нервной системы. Это один из наиболее распространенных типов злокачественных опухолей у детей, особенно в возрасте до 5 лет.

Одним из наиболее широко распространенных способов терапии нейробластомы является химиотерапия, которая включает применение таких веществ, как доксорубицин. Однако данный препарат, как, впрочем, и другие средства, использующиеся в химиотерапии, крайне негативно сказывается на общем состоянии здоровья пациента, поэтому одной из важных научных задач является разработка эффективных терапевтических подходов, позволяющих снизить дозу действующего вещества.

«Мы показали, что комбинация куркумина с кверцетином и тройная комбинация куркумина с кверцетином и ресвератролом эффективно подавляют клетки нейробластомы, вызывают остановку их деления, нарушение внутриклеточных процессов и клеточную гибель. На клеточных моделях было показано, что в комбинациях эти полифенолы усиливают эффект друг друга. К тому же данное действие было селективным — опухолевые клетки подавлялись намного сильнее, чем неопухолевые», — отметила один из авторов работы, сотрудник группы «Онкофармакологии» Лаборатории регуляции экспрессии генов ИНЦ РАН Наталья Карпова.

Ученые отобрали три растительных полифенола, известных своими противоопухолевыми свойствами. Куркумин — это основной активный компонент пряности, получаемой из корня или корневища куркумы. Кверцетин — природный флавоноид (класс растительных природных органических соединений), широко распространенный в растительных продуктах, таких как лук, яблоки, ягоды и многие травы. Наконец, ресвератрол — соединение, которое содержится в различных растениях, например в красном винограде.

При этом, так как обычно в растительных продуктах встречаются сразу несколько соединений, исследователи решили оценить эффект от их совместного применения. Эксперименты позволили установить влияние комплекса на конкретные молекулярные механизмы в клетках нейробластомы, которые вызывали остановку деления опухолевых клеток, подавление их метаболизма и клеточную смерть. Кроме того, ученые рассмотрели эффект совместного применения доксорубицина с полифенолами и показали, что данные комбинации усиливают эффект химиотерапии.

«Предложенные комбинации полифенолов в будущем могут быть использованы в качестве адъювантной терапии совместно с химиотерапевтическими препаратами. Это позволит уменьшить их дозировку без снижения эффективности лечения, а значит, и минимизировать ущерб, наносимый здоровым клеткам организма, а также сделать лечение более безопасным. Также можно предположить, что комбинации полифенолов будут оказывать профилактический эффект, защищая организм от развития опухолей. На сегодняшний день результаты исследования можно использовать для корректировки питания, придерживаясь диеты, богатой полифенолами, например средиземноморской, с целью снижения рисков развития онкологических заболеваний и поддержания здоровья», — пояснила Карпова.

