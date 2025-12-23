Дарья Донцова снова в моде. За что ее книги полюбили зумеры

Когда я говорю, что люблю Дарью Донцову, часто собеседники смотрят на меня с непониманием и даже легким презрением. Затем следует вопрос: «Ты что, читаешь это?» Под «этим» они понимают бульварные детективы, которые не оставляют в голове мыслей об экзистенциальности, как происходит после прочтения настоящих русских авторов по типу Толстого или Достоевского. Я киваю в ответ на вопрос собеседников и говорю, что не читаю сейчас, но проглатывала книжку за книжкой в 2000-х.

В то время моя бабушка покупала их на уличных прилавках у остановок — самых распространенных точках продаж любого бульварного чтива. До сих пор помню, что тогда выходили серии про Евлампию Романову, Дашу Васильеву и Виолу Тараканову. Сюжеты не были наполнены каким-то особым смыслом, а слог был легким, поэтому детектив читался за один день. Потом я выросла, бабушка уже не покупала книги Донцовой, поэтому они были забыты мной на много лет.

И вот как-то раз я увидела их в популярном сетевом книжном. В тот год я была тесно связана с книгоиздательством, поэтому знала, что средний хороший тираж — 2000, а хороший — 5000 книг. Я открыла бумажную обложку, увидела все ту же бумагу самого низкого качества и тираж 20 000 экземпляров. В десять раз больше, чем у среднестатистического писателя.

Я зашла в интернет и узнала, что Дарья Донцова выпускает по книге в месяц уже много лет подряд. У нее почти 300 книг и суммарный тираж более 200 млн. Для сравнения: в Российской государственной библиотеке хранится более 48 млн. Четыре Ленинки — и все про Донцову!

Вы можете спросить меня, зачем я все это рассказываю про нее. Пишет бульварные книжонки на низкосортной бумаге, да еще и наверняка не сама. В книгах ноль смысла, и никаких умных мыслей из них не почерпнуть. Бумагомаратель и эксплуататор литературных негров!

Я не соглашусь и объясню почему. Именно эти аргументы делают Донцову интересным феноменом в мире русской литературы, где для нее есть место.

Во-первых, она сама много раз говорила, что она не Гете и не Толстой. Цель ее книг в том, чтобы помочь людям в трудную минуту. Действительно, часто ее детективы берут в больницу, где она сама написала первые истории. С ними коротают путь с работы до дома, толкаясь в общественном транспорте.

Это книги для моментов, когда хочется отвлечься от действительности, но не хочется думать. В этом и есть смысл.

Во-вторых, я верю, что пишет она сама. Еще много лет назад я поняла, из каких пазлов состоят ее детективы. Неуклюжий герой, похожий на обычного человека, который вызывает то умиление, то раздражение. Семья героя, куда могут входить как люди, так и многочисленные животные. Неразгаданное дело, которое решается на последних страницах. Немного кулинарных рецептов и ситуаций или прямых анекдотов из сборников. Очень часто писательница рассказывает истории о себе или уделяет пару абзацев прописным истинам. К примеру, объяснению, кто такие пионеры.

Если собрать это все воедино, то получится новый детектив, который вполне возможно написать за месяц, особенно когда рука уже набита и ты этим занимаешься не первый десяток лет.

Все эти мысли стали постепенно приходить в голову зумерам, поэтому когда я увидела твит о том, что Донцова супер, то как-то у меня на душе потеплело.

Разным ситуациям в жизни — разная литература.

Когда-то нам нужно подумать о страданиях души русского человека, поэтому мы идем читать Достоевского, а когда-то нам нужно от них отвлечься, поэтому мы без стыда можем открыть детектив Донцовой и прочитать рецепт жареной курицы или историю про забавных мопсов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.