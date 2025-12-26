На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова показала подарок Путина

Захарова показала подаренную Путиным шкатулку
Telegram-канал «Мария Захарова»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала в Telegram-канале шкатулку, подаренную ей президентом России Владимиром Путиным.

На фотографии показана подарочная коробка с логотипом со словами «Москва» и «Кремль», а также сама шкатулка. На ней изображен Кремль и Георгий Победоносец. Рядом карточка с подписью «Владимир Владимирович Путин» и, предположительно, конверт, адресованный «М.В. Захаровой».

Накануне сообщалось, что Путин вручил официальному представителю МИД РФ подарок во время неформального общения в Кремле за бокалом шампанского. Позже дипломат показал подарок президента журналистам, назвав его невероятным.

Она добавила, что считает эту шкатулку «заветной» во всех смыслах этого слова.

24 декабря Мария Захарова отметила 50-летний юбилей. Ее день рождения совпал с вручением госнаград в Кремле — она получила из рук Путина орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.

Ранее Путин охарактеризовал Захарову тремя словами.

