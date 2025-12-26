На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стала известна цена «Оливье» и «Селедки под шубой», если их делать по ГОСТу

За 25 лет затраты на «Оливье» и «Селедку под шубой» выросли в 8–9 раз
true
true
true
close
OlgaBombologna/Shutterstock/FOTODOM

Кафедра статистики Государственного университета управления (ГУУ) представила исследование о стоимости приготовления главных новогодних салатов России — «Оливье» и «Сельди под шубой» — по рецептуре ГОСТ. Анализ основан на данных Росстата за 25 лет и актуальных ценах ноября 2025 года.

Так, килограмм «Оливье с колбасой» обойдется в 264 рубля.

Для расчета использовалась рецептура технико-технологической карты №ТТК1359 (СР-рецептура №1.29). Стоимость набора продуктов для 1 кг салата определялась по средним потребительским ценам Росстата.

В 2000 году приготовление 1 кг «Оливье» обходилось в среднем в 32,17 рубля. К ноябрю 2025 года затраты выросли в 8,2 раза, составив 264,28 рубля. Наибольший годовой скачок цен (+23,1%) был зафиксирован в 2008 году.

Основная статья расходов — вареная колбаса (48–55% от общей стоимости). Значительную долю также формируют майонез и соленые огурцы. Использование домашних заготовок может сэкономить около 100 рублей на килограмме салата.

«Сельдь под шубой» обойдется в 171 рубль за килограмм. Расчет выполнен на основе рецепта №ТТК1251 (СР-рецептура №108).

В декабре 2000 года 1 кг этого салата стоил в среднем 18,77 рубля. К ноябрю 2025 года цена возросла в 9,1 раза, достигнув 170,85 рубля. Несмотря на более интенсивный рост, этот салат остается более бюджетным: он дешевле «Оливье» на 93,43 рубля за килограмм.

Основные затраты приходятся на сельдь и майонез (в сумме 72–79% от стоимости). Покупка целой сельди и самостоятельное разделывание вместо готового филе позволяет существенно снизить расходы.

Таким образом, за четверть века затраты на новогодние салаты выросли в 8–9 раз. Однако даже в 2026 году их приготовление остается относительно доступным: килограмм «Оливье» (264 рублей) и «Сельди под шубой» (171 рублей) обойдутся дешевле средней пиццы с доставкой (примерно 900 рублей) и в шесть раз дешевле 100 г красной икры (примерно 1600 рублей).

Ранее россиянам напомнили, сколько можно хранить оливье, чтобы не отравиться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами