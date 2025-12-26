На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Британской учительнице, родившей от ученика, запретили преподавать

В Британии родившей от школьника учительнице запретили преподавать пожизненно
Shutterstock

В Великобритании учительницу, осужденную за сексуальные отношения с двумя школьниками и беременность от одного из них, лишили права заниматься профессией. Об этом сообщает The Independent.

31-летняя учительница математики Ребекка Джойнс была приговорена к шести с половиной годам тюремного заключения в июле 2024 года после того, как была признана виновной по шести пунктам обвинения в сексуальных действиях с ребенком. Она родила в прошлом году, но ребенка у нее забрали.

В начале декабря Агентство по регулированию преподавательской деятельности (TRA) провело виртуальное слушание для рассмотрения профессионального поведения Джойнс.

Во время него было принято решение запретить ей преподавать на неопределенный срок в школах и колледжах. Кроме того, учитывая серьезность предъявленных ей обвинений, педагогу запретили подавать прошение о восстановлении ее права преподавать.

Ранее в США учительница получила условный срок за совращение школьников.

