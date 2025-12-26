Новогодний выпуск «Простоквашино» с Путиным защитили от скриншотов

Новогодняя серия «Простоквашино», в которой появляется персонаж президента России Владимира Путина, защищена от копирования. Об этом сообщило РИА Новости.

Речь идет о новом мультфильме, размещенном в онлайн-кинотеатре «Окко». При попытке сделать на телефоне снимок экрана в приложении картинка исчезает и на ее месте остается только черный фон. Таким образом на платформе защищен и другой контент.

Персонаж президента появился в новогоднем специальном выпуске под названием «Настоящий Новый год». По сюжету мультфильма, Матроскин и Шарик встречают Путина на Красной площади.

В июне председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева заявила, что идея включить Путина в сюжет «Простоквашино» обсуждалась как часть стратегии «мягкой силы» для продвижения российской культуры за рубежом. По ее словам, президент и кот Матроскин могли бы составить яркий и запоминающийся дуэт, способный заинтересовать зрителей по всему миру.

Ранее стало известно, кто озвучил Путина в новом сезоне «Простоквашино».