На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что дарят россияне детям на Новый год

В 15% случаев россияне дарят детям на Новый год материалы для рисования
true
true
true
close
Shutterstock

Чаще всего россияне дарят детям до 13 лет материалы для рисования — они с заметным отрывом занимают 15% всех покупок. На втором месте мягкие игрушки — 12%, а на третьем — игрушечный транспорт — 11%. Об этом говорится в исследовании «Т—Ж» в рамках аналитического проекта T-Data (есть у «Газеты.Ru»).

Далее идут антистресс-игрушки и сюжетно-ролевые наборы — по 9% покупок в каждой категории. Чуть реже родители выбирают фигурки и аксессуары — 8% и конструкторы — 7%. Замыкают топ-10 лепка — 6%, детские пазлы и головоломки — 5% и наборы для творчества — 5%.

Девочкам чаще, чем мальчикам, дарят товары для рисования и антистресс-игрушки (16% против 14%). Игрушечный транспорт обычно дарят мальчикам: 13% купленных игрушек против 9% у девочек. Конструкторы тоже чаще приобретают мальчикам — 8% против 6% у девочек. Другое заметное отличие — антистресс-игрушки: их чаще выбирают для девочек — 11% против 7% у мальчиков.

Основные подарки, которые выбирают мамы для детей на Новый год, — товары для рисования, мягкие игрушки и игрушки-антистресс. Топ-3 подарка от пап: товары для рисования, мягкие игрушки и игрушечный транспорт. Мужчины чаще женщин дарят детям игрушечный транспорт — независимо от пола и возраста ребенка, машинки входят в топ-3 подарков от пап.

В исследовании говорится, что на группу детей 13–18 лет стоит смотреть с оговорками. В расчетах учитывались только покупки в категориях детских товаров, но по мере взросления подростков родители все реже покупают именно их. Часто желанные подарки подростков — смартфоны, планшеты, гаджеты и другая электроника — выходят за пределы «детского» ассортимента и не попадают в анализ. Тем не менее в этой возрастной группе материалы для рисования дарят в 16% случаев, мягкие игрушки и игрушечный транспорт — в 11%.

Ранее в Госдуме объяснили, могут ли россияне дарить подержанные подарки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами