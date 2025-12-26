Стало известно, что дарят россияне детям на Новый год

Чаще всего россияне дарят детям до 13 лет материалы для рисования — они с заметным отрывом занимают 15% всех покупок. На втором месте мягкие игрушки — 12%, а на третьем — игрушечный транспорт — 11%. Об этом говорится в исследовании «Т—Ж» в рамках аналитического проекта T-Data (есть у «Газеты.Ru»).

Далее идут антистресс-игрушки и сюжетно-ролевые наборы — по 9% покупок в каждой категории. Чуть реже родители выбирают фигурки и аксессуары — 8% и конструкторы — 7%. Замыкают топ-10 лепка — 6%, детские пазлы и головоломки — 5% и наборы для творчества — 5%.

Девочкам чаще, чем мальчикам, дарят товары для рисования и антистресс-игрушки (16% против 14%). Игрушечный транспорт обычно дарят мальчикам: 13% купленных игрушек против 9% у девочек. Конструкторы тоже чаще приобретают мальчикам — 8% против 6% у девочек. Другое заметное отличие — антистресс-игрушки: их чаще выбирают для девочек — 11% против 7% у мальчиков.

Основные подарки, которые выбирают мамы для детей на Новый год, — товары для рисования, мягкие игрушки и игрушки-антистресс. Топ-3 подарка от пап: товары для рисования, мягкие игрушки и игрушечный транспорт. Мужчины чаще женщин дарят детям игрушечный транспорт — независимо от пола и возраста ребенка, машинки входят в топ-3 подарков от пап.

В исследовании говорится, что на группу детей 13–18 лет стоит смотреть с оговорками. В расчетах учитывались только покупки в категориях детских товаров, но по мере взросления подростков родители все реже покупают именно их. Часто желанные подарки подростков — смартфоны, планшеты, гаджеты и другая электроника — выходят за пределы «детского» ассортимента и не попадают в анализ. Тем не менее в этой возрастной группе материалы для рисования дарят в 16% случаев, мягкие игрушки и игрушечный транспорт — в 11%.

