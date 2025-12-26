На комете 3I/ATLAS заметили новую аномалию

На межзвездном объекте 3I/ATLAS обнаружилась новая аномалия, связанная с размером его частиц. Об этом в своем блоге рассказал ученый из Гарвардского университета Ави Леб.

«3I/ATLAS отличается аномальным размером частиц, которые доминируют в свечении ее обращенной к Солнцу струи», — написал он.

3I/ATLAS стал третьим межзвездным объектом, выявленным астрономами за всю историю космических наблюдений. До нее были обнаружены астероид Оумуамуа в 2017 году и комета 2I/Borisov в 2019 году.

Большинство ученых склоняются к мнению, что это именно межзвездная комета. Однако астрофизик из Гарварда Ави Леб допускает версию искусственного происхождения объекта и считает, что это может быть огромный «инопланетный корабль», поскольку объект демонстрирует признаки искусственного происхождения.

