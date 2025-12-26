На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Турции прогнозируют снег и морозы

РИА: Турция с 26 декабря окажется под влиянием «сибирских» морозов
Umit Bektas/Reuters

Значительная часть Турции с 26 декабря окажется под влиянием «сибирских» морозов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на турецкое генеральное управление метеорологии (MGM).

На севере, в центральной части и на востоке Турции прогнозируется снег с дождем и снегопады. Ощущаемая температура снизится на 4-10°C. Такая погода продлится как минимум неделю.

На фоне этого ожидается гололед, перебои с транспортом. Помимо этого, возможен ущерб урожаю.

Минимальная температура воздуха достигнет -3°C в Анкаре, в Стамбуле будет 0°C, в Эрзуруме — минус 17°C. Власти Стамбула рекомендовали жителям быть осторожными в связи с ожидаемыми осадками.

25 декабря департамент транспорта рекомендовал жителям Москвы до конца недели использовать городской транспорт из-за непогоды в городе. Если поездки на автомобиле не отложить, то лучше отложить их на более позднее время — после 20:00, добавили в ведомстве.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь.

