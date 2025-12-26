19FortyFive: появление в Гаване подлодки «Ясень» было тревожным сигналом для США

Российская подводная лодка типа «Ясень» в 2024 году заходила в Кубу, что было тревожным сигналом для США. Об этом пишет издание 19FortyFive.

«В июне 2024 года подводная лодка класса «Ясень М» «Казань» появилась в Гаване, Куба. Это продемонстрировало возможности российского военно-морского флота в открытом море. Ранее «Казань» использовалась в качестве истребителя-охотника ближе к российским берегам. <...> развертывание в Казани стало тревожным сигналом для ВМС США», — говорится в материале.

Россия может разместить подводные лодки класса «Ясень» или «Ясень-М» вблизи Кубы или уже это сделала. Подводный флот РФ, вероятно, пытается собрать разведывательную информацию о размещении кораблей ВМС США вблизи Венесуэлы. Подводные лодки класса «Ясень», возможно, уже находятся в районе операций, считает 19FortyFive.

Подводные лодки типа «Пермь» и другие подводные лодки класса «Ясень» оснащены гиперзвуковой ракетой « Циркон», способной нести ядерный заряд. Это оружие со скоростью 9 Махов было фактически испытано с подводной лодки в 2021 году. «Циркон» имеет внутреннюю навигацию для повышения точности. Эта ракета заменяет устаревшую П-700 «Гранит», отмечает издание.

Ранее российские и китайские подлодки впервые провели совместное патрулирование в АТР.