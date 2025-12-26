Минпромторг подготовил проект об отсрочке уплаты утильсбора

Минпромторг России выступил с идеей переноса срока оплаты утильсбора крупнейшими автомобильными компаниями страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Оплату утильсбора за последний квартал текущего года и первые три квартала следующего года предложили отложить до декабря 2026 года. Проект постановления об этом уже подготовили в Минпромторге.

В ведомстве считают, что при высокой стоимости заемного финансирования и обязанности обслуживать кредитные портфели отсрочка даст возможность предприятиям направить оборотные средства на нужные им цели. Например, на приобретение комплектующих, выплату зарплат сотрудникам, а также на работу над инвестиционными программами.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что утилизационный сбор направлен на благородную цель технологического развития в стране.

С 1 декабря этого года вступили в силу новые правила расчета утильсбора на импортные автомобили. Стоимость ввоза большинства иномарок для личного пользования выросла с трех-пяти тысяч рублей до нескольких миллионов.

Ранее автоэксперт перечислил 10 авто, которые выгодно везти из-за рубежа.