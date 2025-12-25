На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Общество
Размер текста
А
А
А

«Выводы будут объективными». Расшифрованы самописцы самолета, рухнувшего возле Актау

Минтранс Казахстана сообщил о расшифровке самописцев самолета AZAL
true
true
true
close

Спасатели работают на месте авиакатастрофы cамолета Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL в Актау, 25 декабря 2025 года

МЧС Республики Казахстан
Министерство транспорта Казахстана опубликовало промежуточный отчет по расследованию крушения самолета Embraer-190 компании AZAL возле Актау в декабре 2024 года. Специалисты уже расшифровали бортовой речевой самописец, а также провели комплексную экспертизу. Самолет, предположительно, был поврежден «поражающими элементами боевой части». Итоговый отчет будет представлен позднее.

Бортовые самописцы самолета Embraer-190 компании AZAL, разбившегося год назад неподалеку от города Актау на западе Казахстана, расшифрованы. Об этом говорится в промежуточном отчете по расследованию авиакатастрофы, опубликованном министерством транспорта Казахстана.

«Проведена работа с бортовыми самописцами: извлечены, идентифицированы и расшифрованы параметры полета из регистратора полетных данных (FDR) и выполнена расшифровка бортового речевого самописца (CVR)», — отмечается в документе.

Согласно отчету, в ходе комплексной (трасологической, баллистической, взрывотехнической и пожарной) экспертизы следов взрывчатки не обнаружено. Самолет, предположительно, был поврежден «поражающими элементами боевой части», однако их принадлежность установить не удалось.

Также выполнен детальный осмотр места крушения, агрегаты воздушного судна вывезли с места происшествия. Кроме того, проанализированы сведения об экипаже, диспетчерах и нормативные акты эксплуатанта, документация по подготовке и выполнению полета, метеорологическая информация и материалы технического обслуживания, завершено исследование кассет глобальной системы позиционирования (GPS1 и GPS2).

close
Global Look Press

Сейчас комиссия по расследованию ожидает завершения работ по исследованию кассеты центрального компьютера технического обслуживания (Central Maintenance Computer), а также формирования отчета рабочей группы по анализу оценки рисков при выполнении полетов над зонами конфликтов или вблизи них.

«Комиссия по расследованию придерживается взвешенной позиции, и все выводы будут объективными, основанными исключительно на фактах», — подчеркивается в документе.

25 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что российская сторона тесно сотрудничает со специальной комиссией, созданной при минтрансе Казахстана, и оказывает ей необходимое содействие. Российские авиационные власти ответили на все поступившие запросы казахстанских коллег, подчеркнула она.

«Мы рассчитываем, что в ближайшее время казахстанская комиссия завершит свое расследование, и мы сообща закроем все остающиеся вопросы, связанные с данным трагическим инцидентом <...> в этом ни у кого не должно быть никаких сомнений», — добавила Захарова.

Итоговый отчет о крушении лайнера будет опубликован после получения данных от двух зарубежных лабораторий, сообщил РИА Новости министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев. Точная дата не называлась.

Самолет Embraer-190 компании AZAL, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек, в числе которых девять россиян. Всего на борту было 16 граждан России.

9 октября президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым сообщил, что причиной катастрофы стали пролет украинского БПЛА и технический сбой российской системы ПВО. Он заверил, что Москва выплатит компенсации семьям жертв и пострадавшим. Также Путин напомнил Алиеву, что принес ему извинения за то, что трагедия с самолетом AZAL произошла в небе над Россией, и выразил соболезнования семьям погибших.

«Глубокая боль в сердцах»

В Баку в годовщину крушения самолета AZAL провели памятное мероприятие. Представители власти совместно с семьями погибших членов экипажа посетили II Аллею почетного захоронения, пишет «Вестник Кавказа». Они возложили цветы и почтили память жертв трагедии минутой молчания. Также минута молчания была объявлена в международном аэропорту Гейдар Алиев.

Накануне в Грозном в сквере имени первого президента Азербайджана Гейдара Алиева открыли монумент в память о погибших при крушении самолета. Руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов подчеркнул, что героический поступок пилотов и экипажа, который позволил спасти жизни 29 человек, навсегда останется в памяти. Он передал президенту авиакомпании AZAL Самиру Муса оглу Рзаеву медали «За заслуги перед Чеченской Республикой» выжившим бортпроводникам экипажа Асадову Зульфугару и Рагимли Айдан.

«В такие минуты особенно ясно проявляется прочность братских связей между народами. Дружба между народами Азербайджана и Чечни имеет глубокие исторические, культурные и духовные корни. <...> Эта трагедия стала тяжелым испытанием для всех нас, оставив глубокую боль в сердцах родных и близких погибших», — цитирует ТАСС главу авиакомпании.

Кроме того, 20 декабря в Казахстане представители руководства AZAL совместно с близкими погибших в авиакатастрофе членов экипажа посетили место крушения самолета.

Все новости на тему:
Крушение самолета в Казахстане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами