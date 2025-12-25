«Выводы будут объективными». Расшифрованы самописцы самолета, рухнувшего возле Актау

Спасатели работают на месте авиакатастрофы cамолета Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL в Актау, 25 декабря 2025 года

Министерство транспорта Казахстана опубликовало промежуточный отчет по расследованию крушения самолета Embraer-190 компании AZAL возле Актау в декабре 2024 года. Специалисты уже расшифровали бортовой речевой самописец, а также провели комплексную экспертизу. Самолет, предположительно, был поврежден «поражающими элементами боевой части». Итоговый отчет будет представлен позднее.

Бортовые самописцы самолета Embraer-190 компании AZAL, разбившегося год назад неподалеку от города Актау на западе Казахстана, расшифрованы. Об этом говорится в промежуточном отчете по расследованию авиакатастрофы, опубликованном министерством транспорта Казахстана.

«Проведена работа с бортовыми самописцами: извлечены, идентифицированы и расшифрованы параметры полета из регистратора полетных данных (FDR) и выполнена расшифровка бортового речевого самописца (CVR)», — отмечается в документе.

Согласно отчету, в ходе комплексной (трасологической, баллистической, взрывотехнической и пожарной) экспертизы следов взрывчатки не обнаружено . Самолет, предположительно, был поврежден «поражающими элементами боевой части», однако их принадлежность установить не удалось.

Также выполнен детальный осмотр места крушения, агрегаты воздушного судна вывезли с места происшествия. Кроме того, проанализированы сведения об экипаже, диспетчерах и нормативные акты эксплуатанта, документация по подготовке и выполнению полета, метеорологическая информация и материалы технического обслуживания, завершено исследование кассет глобальной системы позиционирования (GPS1 и GPS2).

close Global Look Press

Сейчас комиссия по расследованию ожидает завершения работ по исследованию кассеты центрального компьютера технического обслуживания (Central Maintenance Computer), а также формирования отчета рабочей группы по анализу оценки рисков при выполнении полетов над зонами конфликтов или вблизи них.

«Комиссия по расследованию придерживается взвешенной позиции, и все выводы будут объективными, основанными исключительно на фактах», — подчеркивается в документе.

25 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что российская сторона тесно сотрудничает со специальной комиссией, созданной при минтрансе Казахстана, и оказывает ей необходимое содействие. Российские авиационные власти ответили на все поступившие запросы казахстанских коллег, подчеркнула она.

«Мы рассчитываем, что в ближайшее время казахстанская комиссия завершит свое расследование, и мы сообща закроем все остающиеся вопросы, связанные с данным трагическим инцидентом <...> в этом ни у кого не должно быть никаких сомнений», — добавила Захарова.

Итоговый отчет о крушении лайнера будет опубликован после получения данных от двух зарубежных лабораторий, сообщил РИА Новости министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев. Точная дата не называлась.

Удар, хлопок, решето в хвостовой части. Что известно о крушении Embraer в Актау Утром 25 декабря в аэропорту Актау потерпел крушение пассажирский лайнер «Азербайджанских авиалиний»... 25 декабря 22:50

Самолет Embraer-190 компании AZAL, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек, в числе которых девять россиян. Всего на борту было 16 граждан России.

Путин назвал Алиеву причины крушения самолета AZAL. И пообещал компенсации пострадавшим Владимир Путин и Ильхам Алиев впервые после обострения отношений между Москвой и Баку встретились... 09 октября 19:28

9 октября президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым сообщил, что причиной катастрофы стали пролет украинского БПЛА и технический сбой российской системы ПВО. Он заверил, что Москва выплатит компенсации семьям жертв и пострадавшим. Также Путин напомнил Алиеву, что принес ему извинения за то, что трагедия с самолетом AZAL произошла в небе над Россией, и выразил соболезнования семьям погибших.

«Глубокая боль в сердцах»

В Баку в годовщину крушения самолета AZAL провели памятное мероприятие. Представители власти совместно с семьями погибших членов экипажа посетили II Аллею почетного захоронения, пишет «Вестник Кавказа». Они возложили цветы и почтили память жертв трагедии минутой молчания. Также минута молчания была объявлена в международном аэропорту Гейдар Алиев.

Накануне в Грозном в сквере имени первого президента Азербайджана Гейдара Алиева открыли монумент в память о погибших при крушении самолета. Руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов подчеркнул, что героический поступок пилотов и экипажа, который позволил спасти жизни 29 человек, навсегда останется в памяти. Он передал президенту авиакомпании AZAL Самиру Муса оглу Рзаеву медали «За заслуги перед Чеченской Республикой» выжившим бортпроводникам экипажа Асадову Зульфугару и Рагимли Айдан.

Сквозные повреждения и план «Ковер». Казахстан опубликовал отчет о крушении самолета в Актау На обломках рухнувшего возле Актау пассажирского самолета Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний»... 04 февраля 23:09

«В такие минуты особенно ясно проявляется прочность братских связей между народами. Дружба между народами Азербайджана и Чечни имеет глубокие исторические, культурные и духовные корни. <...> Эта трагедия стала тяжелым испытанием для всех нас, оставив глубокую боль в сердцах родных и близких погибших», — цитирует ТАСС главу авиакомпании.

Кроме того, 20 декабря в Казахстане представители руководства AZAL совместно с близкими погибших в авиакатастрофе членов экипажа посетили место крушения самолета.