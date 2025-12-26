Трамп сообщил об ударе по ИГИЛ в Нигерии

Трамп: США нанесли удар по террористам ИГИЛ в Нигерии

США ударили по позициям террористической группировки ИГИЛ (организация запрещена в России) в Нигерии. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Сегодня вечером, по моему приказу как главнокомандующего, Соединенные Штаты нанесли мощный... удар по террористам ИГИЛ на северо-западе Нигерии...» — написал он.

1 ноября Трамп поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против Нигерии из-за преступлений против христиан. По его словам, христианство в этой стране столкнулось с «экзистенциальной угрозой».

Президент США также заявил, что если ситуация в республике не изменится, то Вашингтон незамедлительно прекратит всю помощь Абудже и может ввести американские войска на территорию африканской страны.

Он добавил, что вторжение в Нигерию будет «быстрым и жестким».

Комментируя это, министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар заявил, что страна не хочет стать следующей Ливией или новым Суданом.

Ранее в Нигерии заверили, что местным христианам ничего не угрожает.