На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп сообщил об ударе по ИГИЛ в Нигерии

Трамп: США нанесли удар по террористам ИГИЛ в Нигерии
true
true
true
close
Jeremias Gonzalez/AP

США ударили по позициям террористической группировки ИГИЛ (организация запрещена в России) в Нигерии. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Сегодня вечером, по моему приказу как главнокомандующего, Соединенные Штаты нанесли мощный... удар по террористам ИГИЛ на северо-западе Нигерии...» — написал он.

1 ноября Трамп поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против Нигерии из-за преступлений против христиан. По его словам, христианство в этой стране столкнулось с «экзистенциальной угрозой».

Президент США также заявил, что если ситуация в республике не изменится, то Вашингтон незамедлительно прекратит всю помощь Абудже и может ввести американские войска на территорию африканской страны.

Он добавил, что вторжение в Нигерию будет «быстрым и жестким».

Комментируя это, министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар заявил, что страна не хочет стать следующей Ливией или новым Суданом.

Ранее в Нигерии заверили, что местным христианам ничего не угрожает.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами