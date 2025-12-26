На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Соцфонде рассказали, в каких регионах РФ самые высокие пенсии

Соцфонд: самые высокие пенсии в РФ в Чукотском и Ненецком автономных округах
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Самые высокие пенсии в России выплачиваются в Чукотском и Ненецком автономных округах, а также в Камчатском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Социальный фонд России.

В публикации отмечается, что в Чукотском АО пенсионеры в среднем получают 38 884 рубля, в Ненецком АО — 35 938 рублей, в Камчатском крае — 34 631 рубль.

Также в пятерку регионов с самыми высокими пенсиями вошли Магаданская область (34 451 рубль), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (34 271 рубль).

Более 30 тыс. рублей пенсионеры получают в Ямало-Ненецком АО, Мурманской области, Сахалинской области и республике Саха. В Москве средняя пенсия составляет 25 099 рублей, а в Санкт-Петербурге — 25 624 рубля, говорится в публикации.

21 декабря глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» призвал власти вместо рекомендаций, как выжить на пенсию, сосредоточить усилия на изменении неэффективной пенсионной системы. По мнению депутата, все советы вызваны только одним обстоятельством — нищенским размером пенсии.

Ранее россиянам назвали количество баллов, необходимое для выхода на пенсию.

