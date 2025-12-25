«Москва слезам не верит»: умерла Вера Алентова

Народная артистка России Вера Алентова умерла на 84-м году жизни. 25 декабря актрисе стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким, после чего ее экстренно госпитализировали. По данным SHOT, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Алентова родилась в 1942 году в Архангельской области. В 1961-м она приехала в Москву и поступила на актерский факультет школы-студии имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького. После его окончания Алентова была принята в труппу Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, а в 1965 году дебютировала в кино, сыграв учительницу в фильме «Дни летные».

Широкую известность артистка получила благодаря главной роли в картине «Москва слезам не верит», которая была удостоена премии «Оскар», а также партиям в фильмах «Завтра была война», «Ширли-мырли», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» и многим другим.

Алентова около 60 лет прожила в браке с режиссером Владимиром Меньшовым, с которым познакомилась во время учебы во МХАТ. В 2021 году, когда постановщика не стало, она рассказала, что ей тяжело далась смерть супруга.

«Для меня он не ушел. Мы все равно вместе, я все ему рассказываю... Только я живу там, где жила, а он переехал в другую квартиру», — говорила Алентова.

Жизнь и карьера звезды советского и российского кино — в галерее «Газеты.Ru».