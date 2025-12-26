На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Волгоградской области отражают атаку беспилотников

Бочаров: в Волгоградской области силы ПВО отражают атаку беспилотников
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы ПВО отражают атаку беспилотников в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова приводит Telegram-канал администрации Волгоградской области.

«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», — заявил губернатор.

Пострадавших и повреждений на данный момент нет, добавил он.

Telegram-канал SHOT писал, что в Волгограде после 23:00 мск прозвучало более 20 взрывов. Большинство из них слышали жители Красноармейского района.

Вечером 25 декабря сообщалось, что мужчина получил осколочные ранения при атаке дрона Вооруженных сил Украины в Глушковском районе Курской области. Это произошло, когда 53-летний мужчина ехал на велосипеде между селами Самарка и Марково.

Ранее губернатор рассказал об обстановке в приграничных районах Белгородской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами