В Волгоградской области отражают атаку беспилотников

Силы ПВО отражают атаку беспилотников в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова приводит Telegram-канал администрации Волгоградской области.

«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», — заявил губернатор.

Пострадавших и повреждений на данный момент нет, добавил он.

Telegram-канал SHOT писал, что в Волгограде после 23:00 мск прозвучало более 20 взрывов. Большинство из них слышали жители Красноармейского района.

Вечером 25 декабря сообщалось, что мужчина получил осколочные ранения при атаке дрона Вооруженных сил Украины в Глушковском районе Курской области. Это произошло, когда 53-летний мужчина ехал на велосипеде между селами Самарка и Марково.

Ранее губернатор рассказал об обстановке в приграничных районах Белгородской области.