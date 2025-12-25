Как понять, что сходишь с ума?

Сейчас такие времена, что шутки про отлетевшую кукуху даже перестали быть смешными. Да вы и сами знаете, живем буквально как на американских горках — от некоторых внезапных поворотов просто дух захватывает. Поэтому психика у нас, дорогие сограждане, страдает, да еще как. От такой колоритной и разнообразной жизни у некоторых начинает, как говорится, ехать крыша, но заметно это становится не сразу.

Вот вездесущие британские ученые и постарались, провели углубленные исследования и на днях предоставили краткую инструкцию-шпаргалочку, благодаря которой вы сразу можете понять, в каком психическом состоянии находится ваш друг, начальник или партнер, и сделать соответствующие выводы. Да и для самоанализа это тоже пригодится: предупрежден — значит вооружен.

Самый главный и часто встречающийся признак потенциального психопата — это неумеренное использование слов «я», «мой», «мне». Он всегда на первом месте — и это должно настораживать. Например, пришли вы на новую работу, а в рабочем чате кто-то (плохо, если начальник) постоянно занимается рассказами о рабочих подвигах или делится горестями, используя местоимение первого лица единственного числа. При этом такие люди избегают слов «мы», «нам», «наш», говоря о семье или коллективе. Не «мы придумали классную идею», а «я (подтекст: самый красивый и умный, не то что вы — бездари и барахло) придумал».

Кстати, второй самый яркий признак психопата — это изобилие негативных слов и мыслей, а также частое использование слов «всегда» или «никогда». Конкретных примеров исследователи не приводят, но предлагают заглянуть в любое обсуждение в соцсетях. Вот где можно встретить концентрацию людей на грани нервного срыва. Мало того, что агрессия так и прет даже из самой невинной условной МарьИванны с милым дачным кустом сирени на фото профиля! Большинство будущих психов ярко демонстрируют третий важный признак приближающегося душевного расстройства — все происходящее вокруг они расценивают только через личный опыт. Они не могут представить, что у людей может быть другая картина мира, опыт и ощущения. Так что если хотите посмотреть на максимальную концентрацию душевнобольных — вам туда.

Внимание надо обращать на тех, кто с вами рядом. Если, предположим, ваш друг Вася всю жизнь был грубияном, шутником и сквернословом, то с его головушкой все в порядке — просто такой характер. А вот если он внезапно стал грубым, грустным, раздражительным и туповатым — это повод для тревоги. Хотя что вы с этим сможете сделать?

Многие блогеры, плохо читающие по-английски, после публикации этого исследования уже успели радостно объявить ругательства в рабочих чатах признаком психопатии, но спешу вас обрадовать: в исследовании на это не делается главного акцента. Ругательства гораздо менее опасны, чем зацикленность на собственной персоне (привет модным психологам!) и яканье. Конечно, если коллега ни с того ни с сего вдруг начинает публично вас крыть по матери, это шокирует. А если то же самое делает начальник, а вы при этом мощно накосячили и подставили всю контору, то странно ожидать, что он будет блистательно вежлив. Хотя некоторые руководители с вышестоящим начальством разговаривают, как будто они только вчера из благородного собрания, а в общении с подчиненными любую фразу начинают нецензурно.

Помню, работала на два города и летала туда-сюда каждую неделю. На время рейса телефон отключала, приземлялась и первым делом на экране видела что-то из запрещенных слов и выражений — шеф редко бывал доволен. Причем понять причины его недовольства удавалось не всегда. Теперь наконец все встало на свои места, спасибо британским ученым.

Все мы знаем, что и на работе, и в жизни, бывают такие ситуации, что без великого и могучего в его крайнем проявлении ну никак не обойтись. Хотя стремиться к этому, конечно, надо — тем более у нас синонимов просто завались, и вполне себе цензурных. В конце концов, мат у нас официально под запретом в публичном поле. Не хочешь прослыть психом — учи слова.

Да, и самое главное: не забудьте и за собой следить, симптомы вы уже знаете. А то часто же как бывает? Окружающие кажутся тебе злобными монстрами, а ты сам в своих глазах — не иначе как ангел во плоти. Совет от исследователей такой: перечитывайте собственные сообщения, при появлении тревожных изменений — обращайтесь к специалисту. Проще говоря, не хамите, не пишите злобные комментарии в соцсетях, берегите себя. Сейчас как раз самое время для новогодних обещаний и позитива — идеальный момент начать прекрасную новую жизнь и оставить в прошлом все… ой, простите, весь негативный опыт уходящего года.

