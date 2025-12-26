На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько денег россияне планируют потратить на Новый год

ВЦИОМ: россияне планируют потратить около 60 тысяч рублей на Новый год
Jub-Job/Shutterstock/FOTODOM

Россияне планируют потратить около 60 тысяч рублей во время празднования Нового года, из них почти 13 тысяч — на новогодний стол. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

По данным соцопроса, в среднем во время празднования Нового года россияне планируют потратить 59 824 рубля, из них 12 947 рублей — на новогодний стол, 21 635 рублей — на подарки близким, 24 242 рубля — на елки для детей и досуг.

До этого стало известно, что большинство россиян планируют приготовить оливье для предстоящего новогоднего застолья в этом году. Они признались, что не представляют праздник без этого блюда.

Старший научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии», врач-диетолог Наталья Денисова до этого предупредила в разговоре с «Газетой.Ru», что в новогоднюю ночь следует ограничиться 100-150 граммами селедки под шубой и таким же количеством оливье. Помимо этого, по ее словам, безопасная доза шампанского составляет 200 миллилитров для женщин и 300 миллилитров для мужчин.

Ранее россиянам посоветовали начинать подготовку к новогоднему застолью за 3-5 дней.

