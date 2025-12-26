На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В АЮР заявили, что нотариусы должны нести ответственность при сделках по «схеме Долиной»

Степашин призвал ужесточить ответственность нотариусов из-за «схемы Долиной»
Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

Председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин считает, что в России нужно ужесточить ответственность нотариусов, чтобы мошенники не могли использовать «схему Долиной». Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Страдать должны мошенники и нотариус, если он знал, что сделка незаконная», — сказал Степашин.

По его словам, в скором времени в законодательство будут вноситься поправки об ужесточении ответственности нотариусов за сделки, которые они заключают.

Председатель АЮР также выразил мнение, что необходимо продлить срок между оформлением крупных сделок с недвижимостью и выплатой денег по ним, чтобы все обстоятельства заключения были проанализированы.

«Схема Долиной» — это термин, возникший на фоне судебного разбирательства певицы Ларисы Долиной, которая стала жертвой мошенников и лишилась квартиры. Этим термином называют ситуацию, при которой продавец недвижимости (часто под давлением мошенников) совершает сделку, а затем через суд добивается ее аннулирования, заявляя, что действовал в состоянии заблуждения или неадекватности.

Ранее омская пенсионерка разгромила квартиру, которую не смогла вернуть по «схеме Долиной».

